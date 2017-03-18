«إيجاس»: إعلان دخول المرحلة الأولى لحقل الغاز «ظهر» قبل نهاية العام

التحرير

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قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إنه سيتم الإعلان عن دخول المرحلة الأولى لأكبر حقل غازي في البحر المتوسط تم اكتشافه وهو "ظهر"، والذي تبلغ احتياطاته ٣٠ تريليون قدم مكعب غاز قبل نهاية العام الحالى.

وأشار المصدر إلى أنه سوف يتم دخول المرحلة الأولى من الحقل إلى حيز الإنتاج؛ المقدرة بحوالى نحو مليار قدم مكعب غاز يوميا، باستثمارات تبلغ ٦ مليارات دولار.

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وأضاف المصدر، فى تصريحاته لـ«التحرير»، أنه من المقرر ارتفاع الإنتاج المحلي للغاز من الحقول المختلفة من ٤.٤ إلى ٦.٣ مليارات قدم مكعب غاز يوميا؛ مشيرا إلى أنه حال وصول الإنتاج المحلي إلى هذا الرقم ستتراجع فاتورة استيراد الغاز إلى ٥٠٪ وهو ما يوفر على الدولة ٢٦٠ مليون دولار.