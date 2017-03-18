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فيديو| أول تعليق لوائل الفخراني على طرده من «كريم»

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فيديو| أول تعليق لوائل الفخراني على طرده من «كريم» فيديو| أول تعليق لوائل الفخراني على طرده من «كريم»

التحرير

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علق وائل الفخراني، العضو المنتدب السابق لشركة كريم، للمرة الأولى على طرده من الشركة دون أسباب واضحة، مؤكدا أنه فوجئ بالقرار من الشركة بعد 7 شهور عمل معهم وتحقيق نجاح كبير في الشارع المصري.

وأضاف الفخراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc"، "مكنتش أحب أني أتكلم عن زملاء سابقين، وشركة كانت قريبة من قلبي في وقت قريب"، موضحا أنه يتم إلصاق اسمه بالكثير من الأمور بالشركة دون توضيح أسباب.

وتابع "الشركة حاولت بكل الطرق لانضمامي ليهم، وتركت عملي بمؤسسة "جوجل"، كمدير إقليمي للعمل مع كريم، وفي 24 ساعة لقيت نفسي في الشارع بجواب مكتوب فيه "إنهاء عمل دون أسباب".

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وتابع "زدات قيمة الشركة بوجودي من 200 مليون دولار لمليار دولار، ولكن التخلص مني كان أرخص من أنهم يدوني حقوقي ويقولوا أسباب، واثق أن ربنا طالب مني أني أدافع عن حقوقي، ومش هسكت غير لما أعرف السبب"، مشيرا إلى أنه لم يترك وسيستمر في البقاء بها خاصة أنها مليئة بالكوادر الفنية الجيدة التي تخدم مجاله.

 

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التحرير

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