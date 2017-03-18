فيديو| معلمة لتلميذة: «إلهي تتعمي أكتر ما إنتي عامية»

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عرض الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، مقطع فيديو لوالدة طفلة تروي تفاصيل تعرض طفلتها لنوع من أنواع الاضطهاد داخل مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بدمياط.

وقالت والدة الطفلة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، "مدرسة اللغة الإنجليزية أهانت بنتي وطلبت منها الكتابة في حين أنه من المفترض أن ندى يتم امتحانها سماعيا وليس تحريريا، موضحة أن ابنتها قالت للمدرسة أنها لم ترى بشكل جيد، فردت المدرسة على الطفلة : "إلهى تتعمي يا شيخة أكتر مانت عاميه".

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وأكدت والدة الطفلة أنها قامت بتحرير محضر بالواقعة ضد المعلمة التي قامت بإهانة طفلتها وتسببت لها بألم نفسي.