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«صحة الإسكندرية» تشن حملات لمتابعة التغذية في المدارس

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«صحة الإسكندرية» تشن حملات لمتابعة التغذية في المدارس «صحة الإسكندرية» تشن حملات لمتابعة التغذية في المدارس

التحرير

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قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة مراقبة الأغذية قامت بالمرور على 57 مدرسة بنطاق المحافظة لمتابعة الوجبة المدرسية، وكذلك التفتيش على محال بيع الأغذية والباعة الجائلين بالشوارع المحيطة بكل مدرسة، والمرور على المدينة الجامعية بالشاطبي.

وذكر رأفت شوقي، مراقب عام الأغذية، في بيان له، اليوم السبت، أنه تم ضبط 7762 باكو بسكويت لوجود مخالفة فى البيانات على العبوات إذ وجدت مواصفتين على الباكو الواحد إحداهما توافق شروط التغذية المدرسية والأخرى للبسكوت العادي المتداول في الأسواق.

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وأضاف شوقي أنه تم إعدام 185 كيلو جرام أغذية ومشروبات محظور تداولها مع الباعة الجائلين، وتحرير 73 محضر جنح صحية للباعة الجائلين بدون ترخيص أو لموزعي الأغذية المدرسية الذين لا يحملون شهادات صحية.

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التحرير

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