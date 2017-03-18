فيديو| مدافع الإنتاج يهاجم التحكيم: «مرتضى عنده حق ينسحب»

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فتح فادي نجاح، مدافع فريق الإنتاج الحربي، النار على التحكيم المصري، منتقدًا الحكم أمين عمر، لاحتسابه ركلة جزاء لفريق وادي دجلة، وطرد أحمد حسن أوكا، في الشوط الأول من اللقاء.

وتابع «نجاح»، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة dmc sports، أن النقص العددي في الشوط الثاني، أدى لاستقبال شباك فريقه عدد كبير من الأهداف، بالإضافة للقرارات الغريبة التي احتسبها الحكم، على حد وصفه.

وأضاف: «أنا مش عارف التحيكم رايح لحد فين، مرتضى منصور عنده حق ينسح من الدوري».

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واكتسح وادي دجلة، مضيفه الإنتاج الحربي، بخمسة أهداف لهدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.