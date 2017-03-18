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البدري يُفاضل بين «رحيل ومعلول» قبل مواجهة بيدفيست

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البدري يُفاضل بين «رحيل ومعلول» قبل مواجهة بيدفيست البدري يُفاضل بين «رحيل ومعلول» قبل مواجهة بيدفيست

التحرير

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تُسطير حالة من الحيرة على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، بسبب مركز الظهير الأيسر، والاستقرار على اللاعب الذي سيخوض مباراة الفريق، أمام بيدفيست في الساعة الثالثة والنصف من عصر غدٍ، الأحد، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويُفضل حسام البدري الدفع بصبري رحيل في المباراة المرتقبة، خاصة وأن «معلول» لم يكن على المستوى المطلوب في مباراة الذهاب، والتي فاز بها الأحمر بهدف دون رد.

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إلا أن سيد معوض، المدرب المساعد فضل الدفع بعلي معلول، خاصة وأنه ليس لاعب صغير ولديه ما يكفيه من الخبرة التي تؤهله للعب تحت ضغط وتنفيذ الجانبين الهجومي والدفاعي بشكل جيد.

يذكر أن الأهلي يواجه بيدفيست في الساعة الثالثة والنصف من عصر غدٍ، الأحد، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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