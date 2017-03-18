«ميدو» بعد اكتساح الانتاج: الشرقية والتعدين أهم من الأهلي والزمالك

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إن مواجهة الإنتاج الحربي اختلفت بعد طرد أحمد سعيد أوكا، مشيرًا إلى اهتمام لاعبيه بالاستحواذ أكثر من الهجوم، مما أدى لهبوط المستوى في بعض أوقات اللقاء.

وأضاف ميدو، خلال تضريحاته عقب المباراة لقناة on sport، أنه طالب لاعبيه بين شوطى اللقاء، باحترام فريق الإنتاج، مؤكدًا أنه راض عن أداء فريقه بنسبة جيدة.

وتابع، أن المباراتين القادمتين للفريق أمام النصر للتعدين، والشرقية، هما الأهم لوادي دجلة هذا الموسم، حتى من مواجهات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري، لأن الفوز بهما سيضع الفريق في المكانة التي يطمح إليها بجدول الدوري.

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