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فيديو| محمود علاء يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

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فيديو| محمود علاء يكشف حقيقة توقيعه للأهلي فيديو| محمود علاء يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

التحرير

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أكد محمود علاء، مدافع فريق وادي دجلة، أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه مؤخرًا مع فريقه، وإحرزاه هدفين في شباك الإنتاج الحربي، اليوم السبت.

وتحدث «علاء» خلال تصريحاته لقناة sports، عن حقيقة توقيعه للنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللعب للقلعة الحمراء شرف كبير لأي لاعب، لكنه يركز حاليًا مع دجلة، خاصة أن عقده يمتد لموسمين آخرين.

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وأضاف، أنه يفضل تأجيل النظر في المفاوضات حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أنه يترك الأمر برمته في يد المهندس ماجد سامي، رئيس النادي.

واكتسح وادي دجلة، مضيفه الإنتاج الحربي، بخمسة أهداف لهدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «السلام»، ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

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التحرير

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