أول تغريدة للملك سلمان في 2017: نتطلع لتحالفات أقوى مع الأشقاء

مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي:

عاود الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وملك السعودية، التغريد من جديد على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد توقف دام 3 شهور، منذ العاشر من ديسمبر الماضي.

وكتب سلمان فى تغريدته التي نشرها اليوم السبت: "‏وطننا رمزٌ راسخ بجذوره الإسلامية والعربية، ومكانته الدولية، ونتطلع مع الأشقاء والأصدقاء إلى تحالفات أقوى، لمواصلة مسيرة الاستقرار والنماء".

وكانت آخر تغريدة قد كتب فيها: "إن دول الخليج العربية وشعوبها، لها في وجداني الكثير من التقدير، وما لمسته خلال زياراتي، يُبرز واقع الترابط القوي بين شعوبنا، ووحدة صفنا"، وذلك يوم 10 ديسمبر من العام الماضي.​