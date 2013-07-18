جمعية جراحة العظام المصرية تعقد مؤتمرها الدولى الثانى للإصابات والكسور

تعقد جمعية جراحة العظام المصرية المؤتمر الدولى الثانى للإصابات والكسور لدول البحر الأبيض المتوسط بالاشتراك مع قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الإسكندرية فى الفترة من 26: 28 سبتمبر المقبل بالإسكندرية.

وصرح الدكتور جمال حسنى أستاذ جراحة العظام وتشوهات عظام الأطفال ورئيس الجمعية ورئيس المؤتمر بأن المؤتمر يشمل العديد من الموضوعات المتعلقة بعلاج الكسور والكسور المفتتة والكسور المضاعفة والعلاج باستخدام التثبيت الداخلى بالشرائح والمسامير والمسامير النخاعية وأيضا واستخدام المثبتات الخارجية فى علاج الكسور، وكذلك التعامل مع مضاعفات الحوادث والكسور مثل الاعوجاج والقصر والتشوه نتيجة الإصابة بكسور قديمة.

يحاضر فى المؤتمر العديد من الخبراء العالميين فى هذا المجال بالإضافة إلى الأطباء المصريين من مختلف الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور حازم فاروق استشارى جراحة العظام والمناظير والطب الرياضى بطب قصر العينى عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر إلى أن المؤتمر يشارك فيه حوالى 500 طبيب متخصص من مختلف دول العالم.

وستقام ندوات على هامش المؤتمر عن علاج حالات كسور الحوض والرباط الصليبى وعلاج الكسور باستخدام فتحات صغيرة وكسور الرسغ.

وأنه تم قبول أكثر من 80 بحثا علميا من أكثر من 15 دولة يتم عرض أحدث ما توصل إليه العالم فى علاج الكسور والإصابات.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقيم حوالى 4 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على التقنيات الحديثة فى مجال العظام.