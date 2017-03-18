رفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول بالسويس

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أعلن اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، عن رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والجهات المعنية لمواجهة أي أمطار أو سيول قد تحدث.

وشدد حامد على مسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالاستعداد الجاد بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الموجودة بكافة القطاعات والتنسيق مع الأحياء والجهات الأخرى المعنية بمواجهة الأزمات والكوارث.

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وأكد على متابعة غرف العمليات بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، ومتابعة النشرة الجوية بصفة مستمرة لمعرفة أخبار الطقس وتنفيذ تعليمات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه المحافظ إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية بسرعة الإبلاغ في حالة هطول أمطار أو عند أي طارئ قد يحدث.