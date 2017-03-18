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وفد من الجيشين الثاني والثالث والمخابرات الحربية يتفقد الشركة الوطنية للرخام

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وفد من الجيشين الثاني والثالث والمخابرات الحربية يتفقد الشركة الوطنية للرخام وفد من الجيشين الثاني والثالث والمخابرات الحربية يتفقد الشركة الوطنية للرخام

التحرير

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تفقد عدد من قيادات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وعدد من ضباط الجيشين الثاني والثالث وهيئة العمليات، وجهاز المخابرات الحربية والاستطلاع، اليوم السبت، محاجر جبل سحابة ومصنع الشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت، بالشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، وذلك للوقوف على آخر تطورات الأعمال الإنشائية بالمصنع.

وضم وفد القوات المسلحة كل من ​العميد أحمد خيري، مساعد رئيس مجلس إدارة جهاز الخدمة الوطنية، والعقيد وائل علي، والرائد هيثم جمال.

وقال المستشار أحمد فكري، المدير العام لشركة مصر سيناء، إن "الجميع هنا يعمل وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح لإنشاء أكبر مجمع صناعي للرخام والجرانيت على مستوى الشرق الأوسط بسيناء، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة مجمع للصناعات والمجمعات الأخري التى سوف يتم إنشاؤها، هو تشغيل اهالى وأبناء سيناء والاستفادة واستغلال ثرواتها التعدينية، خاصة انه سيتم تعيين شباب سيناء عن طريق شركة "أبناء سيناء"، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، الذي يولي سيناء وأبناءها اهتماما خاصا"، على حد تعبيره.

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ومن جانبه، أوضح المهندس محمد درغام، أحد مؤسسي شركة مصر سيناء، أن "العاملين يسابقون الزمان للانتهاء من المشروع العملاق، حيث سيكون بمثابة البداية القوية لمشروعات أكبر، تلبي احتياجات جميع أبناء سيناء بشكل خاص والمصريين بشكل عام".

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التحرير

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