مشاجرة بالأحزمة داخل جامعة أكتوبر.. وطنطاوي: «العيب على الأهالي»

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عرض الإعلامي مجدي طنطاوي، مقطع فيديو لمشاجرة بين عدد كبير من طلبة جامعة 6 أكتوبر مستخدمين الأحزمة الجلدية، والركل بالأحذية، في الحرم الجامعي.

وعلق طنطاوي، خلال برنامج "كلام جرايد"، المذاع على قناة "العاصمة" "لن أحمل رئيس جامعة أكتوبر ما حدث من أعمال عنف بين الطلبة، ولكن اللوم على الآباء"، مؤكدا أن "جامعة 6 أكتوبر يقودها رجل محترم وتربية البيوت هي السبب فيما فعله هؤلاء الطلاب".

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وتابع "مش كل حاجة في التربية دفع المصاريف وخلاص لازم نعلم عيالنا ازاي ياخدوا حقهم بالقانون مش بالضرب والبلطجة".