إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، فى تمام الساعة الثامنة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، التى بلغت 22 عقدة غربية جنوبية، وارتفاع الأموج ما بين 2-3 أمتار وانعدام الرؤية وحالة البحر مضطربة، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وإيقاف كافة الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأكد يوسف استمرار إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس وميناء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.