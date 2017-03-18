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«الأعلى للثقافة» يناقش كتاب الخشت «أخلاق التقدم»

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«الأعلى للثقافة» يناقش كتاب الخشت «أخلاق التقدم» «الأعلى للثقافة» يناقش كتاب الخشت «أخلاق التقدم»

التحرير

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يعقد مركز الدراسات الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة لمناقشة كتاب "أخلاق التقدم رؤية فلسفية تطبيقية" للأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت أستاذ فلسفة الدين والفلسفة الحديثة والمعاصرة ونائب رئيس جامعة القاهرة.

يشارك فى المناقشة كوكبة من الباحثين الشبان، منهم؛ الدكتور غيضان السيد، والدكتور سامية سلام، والدكتور مروة مختار. ويدير المناقشة الدكتور هشام زغلول، يوم الاثنين الموافق 20 مارس فى تمام السادسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

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وكان كتاب "أخلاق التقدم" قد صدر مؤخرا عن دار نيو بوك للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة. وهو يأتي في إطار مشروع الخشت الفلسفي من أجل تقديم رؤية وخريطة عمل من أجل تقدم .

ويؤكد الخشت في هذا الكتاب أن مصر لن تنهض إلا بتغيير الأنماط السلوكية السائدة في الحياة اليومية، فالأخلاق المسيطرة هي أخلاق التخلف، وفي المقابل يقدم الخشت في هذا الكتاب أخلاقيات التقدم بوصفها الأساس الذى لا يقوم بدونه أى مشروع نهضوى كبير في مصر.

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التحرير

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