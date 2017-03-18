أخبار عاجلة

الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| رعاية «الصحة»: حالات اختناق وإغماء بسبب العاصفة الرملية

Google+ Print
فيديو| رعاية «الصحة»: حالات اختناق وإغماء بسبب العاصفة الرملية فيديو| رعاية «الصحة»: حالات اختناق وإغماء بسبب العاصفة الرملية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الدكتور خالد الخطيب، رئيس وحدة الرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، أن معظم حالات الاختناق والإعياء التي تعرض لها البعض في عدد من المحافظات اليوم بسبب الطقس السئ تم خروجها من المستشفى.

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن حالات الاختناق كانت في أسيوط 188 حالة، والمنيا 138 حالة.

شاهد أيضا

وناشد الخطيب المواطنين المصابين بالحساسية وأمراض الصدر، بتوخي الحذر من العواصف الرملية، موضحا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض صدرية أصيبوا اليوم بإعياء نتيجة العواصف الرملية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية

فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية