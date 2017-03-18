فيديو| رعاية «الصحة»: حالات اختناق وإغماء بسبب العاصفة الرملية

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أكد الدكتور خالد الخطيب، رئيس وحدة الرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، أن معظم حالات الاختناق والإعياء التي تعرض لها البعض في عدد من المحافظات اليوم بسبب الطقس السئ تم خروجها من المستشفى.

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن حالات الاختناق كانت في أسيوط 188 حالة، والمنيا 138 حالة.

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وناشد الخطيب المواطنين المصابين بالحساسية وأمراض الصدر، بتوخي الحذر من العواصف الرملية، موضحا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض صدرية أصيبوا اليوم بإعياء نتيجة العواصف الرملية.