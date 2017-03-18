محافظ البحر الأحمر: غدا إجازة في جميع المدارس

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أصدر أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، قرارًا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، غدًا الأحد، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، حفاظًا على أرواح الطلاب بسبب العواصف الترابية التي ضربت المحافظة اليوم السبت.

وطالب عبد الله، المواطنين وأهالي البحر الأحمر بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وعدم تجاوز السرعات على الطرق السريعة بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود عاصفة ترابية عبارة عن رياح محملة بالأتربة، ورياح محملة بالرمال على الطرق الصحراوية السريعة، مشيرًا إلى أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار.

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وناشد المحافظ، المواطنين والسائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا في مثل هذه الأحوال الجوية السيئة، وضرورة إتباع تعليمات رجال المرور والارشادات المرورية على الطرق وخاصة على الطرق السريعة لتفادي الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.