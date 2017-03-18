محافظ الوادي الجديد: وقف الدراسة غدًا بسبب العواصف

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قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقف الدارسة، غدًا الأحد، بجميع مدارس المحافظة، بسبب العواصف الترابية التي تضرب القرى والمدن.

يأتي هذا في إطار تعرض محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، لعواصف ترابية شديدة ضربت جميع أنحاء المحافظة تسببت في انعدام الرؤية بالإضافة إلى غلق المنافذ والطرق السريعة مع المحافظات أخرى.

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وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس والآثار الناجمة عنها وتقييم الأوضاع في جميع مناطق الواحات.

كما قرر اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إغلاق 7 طرق رئيسية بالواحات حفاظًا على أرواح المواطنين وتكثيف الحملات المرورية وإسداء النصح للسائقين بتوخي الحذر.