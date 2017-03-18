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الريمونتادا الإفريقية.. المريخ يقلب الطاولة وصن داونز والوداد أبرز المتأهلين

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الريمونتادا الإفريقية.. المريخ يقلب الطاولة وصن داونز والوداد أبرز المتأهلين الريمونتادا الإفريقية.. المريخ يقلب الطاولة وصن داونز والوداد أبرز المتأهلين

التحرير

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تمكن المريخ السوداني، من التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز بأربعة أهداف دون رد أمام «ريفرز يونايتد» النيجيري، بعد خسارته في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم المصري عاشور الأدهم بهدف للمريخ، قبل مرور أول عشر دقائق، وأضاف بكري المدينة هدفين أحدهما من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل البديل محمد هاشم "التكت" الهدف الرابع الحاسم للمريخ في منتصف الشوط الثاني.

وشهدت الفترة الماضية تمكن العديد من الفرق من العودة رغم الخسارة الكبيرة في مباراة الذهاب.

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وتأهل «القطن» الكاميروني على حساب «نابس سبورت» من مدغشقر بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث استفاد الفريق الكاميروني من فوزه ذهابا بهدف نظيف، تأهل «زاناكو» الزامبي على حساب فريق «يانج بويز» التنزاني.

ونجح حامل اللقب «صن داونز» الجنوب إفريقي من التأهل بعد الفوز على «كمبالا» سيتى الأوغندي حيث فاز عليه بنتيجة 4/2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وتأهل «الوداد البيضاوي» المغربي على حساب فريق «مونانا» الجابوني بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لمثله.

ونجح «اتحاد الجزائر» الجزائري رغم خسارته أمام فريق «رايل كلوب» من بوركينا فاسو، في خطف التأهل بهدف حيث استفاد من فوزه ذهابا بهدفين دون رد.

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