«لوكاكو».. قاطرة إيفرتون تدهس مهاجمي البريميرليج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

واصل المهاجم الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، تألقه وإحرازه للأهداف مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وساهم في فوز فريقه بأربعة أهداف نظيفة، أمام هال سيتي اليوم السبت، بعد أن سجل هدفي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، بات لوكاكو رابع لاعب يسجل 80 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بلوغه سن الرابعة والعشرين.

وخاض لوكاكو في الدوري الإنجليزي 177 مباراة مع 3 فرق مختلفة هي (تشيلسي ووست بروميتش ألبيون وإيفرتون)، ولم يسجل لوكاكو أي هدف مع تشيلسي في البريمييرليج، بينما سجل مع وست بروم وإيفرتون فقط، علما بأن لوكاكو يبلغ الآن من العمر 23 عاما و309 ايام.

وبهذا تفوق لوكاكو على مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب الأسود الثلاثة، واين روني الذي سجل 80 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 220 مباراة.

شاهد أيضا

ويعتبر روبي فاولر أقل لاعب خاض مباريات وسجل 80 هدفا حيث لعب 134 مباراة ووصل لذلك الرقم وهو بعمر 21 عامًا، أما صاحب المركز الثاني فهو مايكل أوين الذي سجل 80 هدفا في 148 مباراة وهو بعمر 21 عاما أيضًا.

وأصبح روميلو لوكاكو أول لاعب لإيفرتون يسجل أكثر من 20 هدفا في الدوري منذ أن فعلها جاري لينيكر في موسم 1986/1985 حين سجل 30 هدفًا في ذلك الموسم.

ويتصدر لوكاكو قائمة هدافي البريميرليج برصيد 21 هدف متفوقاً على الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ19 هدفا، والتشيلي الدولي اليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال صاحب الـ18 هدفا.