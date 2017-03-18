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«سانشيز الأفضل» و«ألبيون ملك الضربات الثابتة».. ملامح من لقاء أرسنال وبروميتش

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«سانشيز الأفضل» و«ألبيون ملك الضربات الثابتة».. ملامح من لقاء أرسنال وبروميتش «سانشيز الأفضل» و«ألبيون ملك الضربات الثابتة».. ملامح من لقاء أرسنال وبروميتش

التحرير

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تلقى نادي أرسنال، هزيمة قاسية من نظيره وست بروميتش البيون، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينمها اليوم علي ملعب ذا هاوثورنس، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي. 

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي أرقام ونتائج من اللقاء. 


- سانشيز ضمن هدافي أرسنال.. 

اليكسيس سانشيز

رفع التشيلي، اليكسيس سانشيز رصيده التهديفي إلى 47 هدفا مع أرسنال منذ انضمامه إلى صفوف الفريق عام 2015، وأصبح اليكسيس ثامن افضل هدافي أرسنال في الدوري الإنجليزي. 

حيث ضمت القائمة الفرنسي تيري هنري برصيد 175 هدفا، والإنجليزي إيان رايت برصيد 104 أهداف، والهولندي فان بيرسي برصيد 96 هدفا، والهولندي دينيس بيركامب، برصيد 87 هدفا، والفرنسي أوليفيه جيرو، برصيد 65 هدفا، والفرنسي روبيرت بيريز، برصيد 62 هدفا، والإنجليزي ثيو والكوت برصيد 63 هدفا. 

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شارك سانشيز، في 27 هدفا سجله فريق أرسنال، وتمكن من إحراز 18 هدفا، وصناعة 9 أهداف، وهو أكثر لاعبي أرسنال تسجيلا وصناعة للأهداف هذا الموسم. 

- بروميتش ملك الضربات الثابتة..

وست بروميتش 

استطاع فريق وست برومتيش البيون، أن يتفوق على جميع أندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تمكن الفريق من إحراز 14 هدفا من خلال الركنيات، و18 هدفا من خلال الضربات الثابتة، كما نجح لاعبوه في تسجيل 14 هدفا بالرأس.

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التحرير

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