تشكيلة «ميلان×جنوى» في الدوري الإيطالي

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أعلن المدير الفني للميلان، فينتشينزو مونتيلا، واندريا ماندورليني، المدير الفني لجنوى، عن تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم السبت، في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.

وجاءت تشكيلة الفريقين كالتالي:

ميلان:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي شيليو - زاباتا - باليتا - فانجيوني

خط الوسط: كوتشكا - بيرتولاتشي - فيرنانديز

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خط الهجوم: أوكامبوس - لابادولا - ديولوفيو

جنوى:

حراسة المرمى: لامانا

خط الدفاع: إتزو - مونوز - جينتيليتي

خط الوسط: لاكسالت - هيلجيمارك - كاتالدي - نتشام - لازوفيتش

خط الهجوم: سيموني - تاعرابت