إنتر ميلان وتورينيو «حبايب» في الكالتشيو الإيطالي

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تعادل فريقا إنتر ميلان وتورينيو، إيجابيا، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الــ29 من مسابقة الكالتشيو الإيطالي.

افتتح التسجيل فريق إنتر ميلان عن طريق لاعبه جيفري كوندوجبيا في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، وفي الدقيقة 33 تعادل دانيلي باسيلي لفريق تورينيو وفي الشوط الثاني أحرز أفري أكوا الهدف الثاني لفريق تورينيو في الدقيقة 59.

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واستطاع انتونيو كاندريفا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 62 لينتهي اللقاء، وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليصبح رصيد فريق الإنتر 55 نقطة في المركز الخامس، بينما يصبح رصيد فريق تورينيو 40 نقطة في المركز العاشر.