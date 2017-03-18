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مع «شكسبير» ليستر أفضل.. تألق فاردي وعودة محرز

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مع «شكسبير» ليستر أفضل.. تألق فاردي وعودة محرز مع «شكسبير» ليستر أفضل.. تألق فاردي وعودة محرز

التحرير

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فاز فريق ليستر سيتي، على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينمها اليوم على ملعب لندن الأولمبي، في إطار مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي. 

وتمكن ليسر سيتي من استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى منذ تولي الإنجليزي كريج شكسبير المدير الفني للفريق، بعد الإطاحة بالإيطالي كلاوديو رانييري، حامل اللقب الموسم الماضي.  

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التالي أبرز ملامح اللقاء. 


- كريج شكسبير.. 

كريج شكسبير

استطاع الإنجليزي، كريج شكسيبير المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أن يحقق رقما قياسيا جديدا، بعد أن قاد فريقه لتحقيق 3 انتصارات متتالية، بثلاثية. 


- محرز يتألق مع شكسبير.. 

رياض محرز

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نجح الدولي الجزائري، رياض محرز، جناح فريق ليستر سيتي الإنجليزي، في أن يحرز هدفاً في كل مباراة خاضها تحت قيادة شكسبير. 


- فاردي الأفضل.. 

جيمي-فاردي

بعد أن تمكن الإنجليزي، جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي، من تسجيل هدف في مرمى فريق وست هام يونايتد، تمكن من رفع رصيده التهديفي إلى 8 أهداف هذا الموسم، وهو أكثر لاعبي الفريق تسجيلًا للأهداف. 

- ليستر مخترق.. 

ليستر سيتي

لم يتمكن ليستر سيتي هذا الموسم من الحفاظ علي شباكه نظيفة سوى في مباراة وحيدة، خلال الـ22 مباراة الذي خاضهم حتى الآن.

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التحرير

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