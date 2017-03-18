مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في تصادم "توك توك" بسيارة نقل على الطريق الزراعي في أسوان، مساء اليوم السبت، وذلك تزامنًا مع حالة الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة.

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء مجدي موسى، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بحادث التصادم الذي وقع أمام قرية سلوا, وأسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

نُقل المصابون إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، فيما أودعت جثة المتوفي مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة للتحقيق.