محافظ الفيوم: لا نية لتعطيل الدراسة غدًا

الفيوم - حسين فتحي:

أعلن محافظ الفيوم، الدكتور جمال سامي, أنه لا نية لإلغاء الدراسة غدًا الأحد, مضيفًا أن المحافظة لم تتأثر بموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد بشكل يستدعي تعطيل الدراسة.

وفيما أكد المحافظ أن حالة الطرق داخل المحافظة لا تزال طبيعية, أستثنى في تصريحاته المنطقة الصحراوية، وخاصة طريقي (الفيوم - القاهرة)، وأسيوط الغربي.

وشهدت الفيوم مساء اليوم هطول كثيف للأمطار, المصحوبة بسحب رعدية. وتسبب هذا الطقس في انقطاع الكهرباء عن بعض المدن والقرى داخل نطاق المحافظة.

فيما تسببت حالة انعدام الرؤية في وقوع حادث تصادم على طريق (أسيوط - القاهرة) الغربي، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين.​