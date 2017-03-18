نصائح للنباتيين: 5 أطعمة غنية بالحديد

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تحتوي الأطعمة النباتية على معدن الحديد، ولكن لا يتم امتصاصه بسهولة، فقط 2٪ إلى 20٪ من الحديد الموجودة في الأطعمة النباتية تشق طريقها من الجهاز الهضمي إلى الدم، مقارنة بنسبة 15٪ إلى 35٪ من الحديد في الأطعمة الحيوانية.

ولكن لحسن الحظ، هناك حل بسيط فقط إضافة بعض من فيتامين C إلى وجبتك من شأنه تعزيز كمية الحديد وزيادة امتصاصه في الدم بنسبة تصل إلى ستة أضعاف.

وفيما يلي قائمة بأزواج الأطعمة النباتية الغنية بالحديد وذلك حسبما أوردها مو قع health المعني بالصحة.

السبانخ (الحديد) مع الفلفل الأحمر ( فيتامين C)



هناك العديد من الطرق لعمل خليط من السبانخ مع الفلفل الأحمر، فيمكن استخدام الفلفل الأحمر مع السبانخ في إعداد السلطة، كما يمكن طهي السبانخ مع الفلفل.

الفاصوليا السوداء (الحديد) مع كرنب (فيتامين C)

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تناول الفاصوليا السوداء مع الكرنب حيث أن ذلك يوفر مصدرا كاملا من البروتين، كما أن الفاصوليا السوداء غنية بالحديد.

اللفت (الحديد) مع البرتقال (فيتامين C)

يمكنك إعداد سلطة اللفت مع شرائح البرتقال الحلو ، للحصول على وجبة خفيفة صحّية، فاللفت يحافظ على صحة العظام ويقوي القلب كما أن البرتقال غني بفيتامين سي.

العدس (الحديد) مع براعم كرنب بروكسل (فيتامين C)

يحتوي العدس على البروتينات، الضرورية لتقوية الدم والعظام، كما أن كرنب بروكسل يعتبر مصدر غني بفيتامين C، A وفيتامين K، والبيتا كاروتين، حمض الفوليك، الحديد، والألياف وغيرها من العناصر الغذائية المهمة.



الشوكولاته الداكنة (الحديد) مع الفراولة (فيتامين C)



تعد الشوكولاتة الداكنة مصدر غني بالحديد كما أن الفراولة تحتوي على مواد مضادة للأكسدة.

نصائح مهمة

استخدام مقلاة طهي مصنوعة من الحديد تعمل على انتقال الحديد من المقلاة إلى العناصر الغذائية الأخرى، ويعمل ذلك بشكل جيد خاصة مع الأطعمة الحمضية التي تحتوي على نسبة رطوبة أعلى، مثل صلصة الطماطم.

وقد وجدت إحدى الدراسات القديمة أن محتوى الحديد في الصلصة زاد تسعة أضعاف بعد طهيها في وعاء من الحديد الزهر.

تجنب الأطعمة التي تتداخل مع امتصاص الحديد مثل الشاي والقهوة والكالسيوم لذلك يفضل تناول مكملات الكالسيوم قبل وجبة غنية بالحديد وكذلك الأمر بالنسبة للشاي والقهوة.