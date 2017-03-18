للبشرة السوداء والوجه البيضاوي.. كيف تختارين نظارة شمس مناسبة؟

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تقع العديد من السيدات في حيرة بالغة من أمرها عندما يتعلق الأمر باختيار نظارة ضد آشعة الشمس، تتناسب مع شكل وملامح الوجه بالشكل الأمثل، وهو الذي يحافظ على جمالها بالنحو الذي يجعلها تجمع ما بين السحر والأناقة في آن واحد، ولذلك فإن التعامل الدائم مع نظارات الشمس يجب أن يتبعه المزيد من الحذر.

ولعل بعض السيدات تظن أن اختيار النظارات الشمسية يمكن أن يأتي عبر الإنترنت أو من خلال تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي وما تحتويه من شركات تبيع تلك المنتجات، فالأمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق في الاختيار بما يتناسب مع طابع وشكل الوجه، وفي هذا السياق، عرضت مجلة "كوزموبولتين" البريطانية مجموعة من النصائح الخاصة باختيار النظارات الشمسية للسيدات..

الوجه البيضاوي

يفضل لأصحاب الوجه القمري أو البيضاوي الأبيض الابتعاد التام عن أي ملامح حادة للنظارات، خاصة وأن الوجه البيضاوي يحتاج إلى نسق يتناسب مع انسيابيته، ولذلك ينصح الخبراء باختيار نظارات شفافة تظهر ملامح العين وتتمتع بشكل لايميل إلى المربع أو الدائري المباشر المألوف.

الملامح الصغيرة

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العديد من الفتيات ذوات الملامح الصغيرة لا يجيدون فن اختيار النظارات التي تتناسب مع نسق الوجه، ويفضل في تلك الحالات الابتعاد عن النسق السائد المعروف، والتوجه بشكل أساسي إلى الشكل الشهيرة الذي يشبه علامة الإنفنيتي.

الوجه الطولي

هو أحد أكثر الملامح انتشارًا بين الفتيات، وحينها تشعر العديد منهم بصعوبة في اختيار نظارة تتلاءم مع الأبعاد الطويلة لوجهها، يجب أن تتجه بثقة أكبر نحو النظارات التقليدية ذات العدسات الدائرية، بما يخدم الصورة الكاملة للسيدات.

البشرة السمراء

يجب أن تتجه السيدات صاحبات البشرة السمراء إلى الإطار الأبيض أو البيج أو الفواتح بشكل عام، حيث تتناسب تلك الألوان مع الأسود أو البني، وهو ما يساعد في إظهار جمال البشرة السمراء بشكل واضح.