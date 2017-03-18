«البدري».. تلميذ جوزيه الذي رفضته جماهير الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يحتفل حسام البدري، المدير الفني للأهلي، اليوم السبت، الموافق 18 مارس، بعيد ميلاده الــ57.

ولد حسام البدري في 18 مارس 1960 بمدينة السويس، وانضم لفريق الناشئين بالنادي الأهلي عام 1978 حتى وصل إلى فريق 17 سنة ثم انضم بعدها للفريق الأول موسم 1978/1979.

لعب البدري أولى مبارياته الرسمية مع النادي الأهلي أمام الأوليمبي، تحت قيادة المدير الفني المجري، هيديكوتي، وفاز بها الأهلي بثلاثية.

وشارك البدري مع الأهلي في 124 مباراة علي جميع المستويات المحلية والإفريقية.

وحصل حسام البدري مع الأهلي على 4 بطولات دوري عام، و3 بطولات كأس مصر، و3 بطولات لإفريقية.

ولعب مع المنتخب الوطني 18 مباراة دولية.

انتهى مشوار البدري في الملاعب بسبب إصابته بالرباط الصليبي عام 1984 واعتزل على إثرها عام 1987.

عمل البدري مدربا بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء عقب الاعتزال، وانضم للجهاز الفني للفريق الأول مع مانويل جوزيه في عام 2001، وشهد البدري فترة الإنجازات وحصد البطولات مع جوزيه حتى أصبح الرجل الأول بالجهاز الفني عام 2009.

الولاية الأولى

تولى البدري قيادة الأهلي ثلاث مرات كانت الولاية الأولى عام 2009 بعد رحيل جوزيه، وقاد الأهلي للفوز ببطولة الدوري الممتاز عام 2009 وكأس السوبر أمام حرس الحدود وخسر نهائي كأس مصر من الفريق العسكري، وودع دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

بعد الخروج الإفريقي وخسارة الكأس، شن جمهور النادي الأهلي هجوما ضاريا على البدري مما أدى إلى رحيله لقيادة فريق المريخ السوداني والتتويج ببطولة الدوري.

الولاية الثانية والهروب

شاهد أيضا

في عام 2012 تعاقد الأهلي مع حسام البدري لقيادة الفريق، ولم يفوز ببطولة الدوري نظرا لتوقفه عقب أحداث بورسعيد والتي سقط بسببها 72 مشجعا أهلاويا.

قاد الأهلي للظفر ببطولة السوبر المصري أمام إنبي 2012، وفاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتأهل لكأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع كما فاز ببطولة السوبر الإفريقي.

هرب حسام البدري وترك الفريق قبل بداية موسم 2013-2014 ليقود فريق أهلي طرابلس بليبيا.

الولاية الثالثة

تعاقد الأهلي مع البدري للمرة الثالثة، بعدما رحل المدير الفني الهولندي مارتن يول، بعد أحداث اقتحام مجموعة ألتراس أهلاوي مران الفريق بفرع النادي بمدينة نصر والاعتداء على اللاعبين وهو الأمر الذي قرر يول الرحيل بسببه.

ومع بداية موسم 2016-2017 قاد البدري الأهلي وسط رفض البعض من الجماهير الحمراء توليه قيادة الفريق بسبب هروبه وتركه للفريق لتولي القيادة الفنية لفريق أهلي طرابلس.

وخسر الأهلي تحت قيادة البدري كأس السوبر من غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قيادته للمنتخب الأولمبي

قاد حسام البدري المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 سنة، لكنه فشل في التأهل لدور النصف نهائي والصعود لأولمبياد ريودي جانيرو 2016.