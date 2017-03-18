«طائرة الأهلي» تفوز على بافيا الكاميروني في أبطال إفريقيا

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حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي «رجال»، بقيادة الكابتن محمد مصيلحي، فوزًا على فريق بافيا الكاميروني بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة كالتالي: الشوط الأول 25-9 للأهلي، والشوط الثاني 25-12 للأهلي، والشوط الثالث 25-13 للأهلي.

وقدم الفريق عرضًا قويًا في المباراة استطاع من خلاله التفوق على الفريق الكاميروني وحسم اللقاء لصالحه.

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يذكر أن الترجي التونسي يستضيف البطولة خلال الفترة من 17 إلى 28 مارس الجاري.