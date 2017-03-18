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بتعليمات أمنية.. إلغاء رحلات "الصعيد للنقل والسياحة" بالوادي الجديد

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بتعليمات أمنية.. إلغاء رحلات "الصعيد للنقل والسياحة" بالوادي الجديد بتعليمات أمنية.. إلغاء رحلات "الصعيد للنقل والسياحة" بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

شركة الصعيد للنقل والسياحة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر مجلس إدارة شركة الصعيد للنقل والسياحة في الوادي الجديد إلغاء الرحلات التي كانت مقررة مساء اليوم من مراكز الخارجة والداخلة إلى محافظتي أسيوط والقاهرة، وذلك بناءً على تعليمات أمنية أعقبت موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد منذ صباح اليوم السبت.

جاء القرار بعد ساعات من تأكيد مدير الشركة بالمحافظة على عدم إلغاء أي رحلات والتزام الشركة بتنفيذ رحلاتها المقررة اليوم.

وفي سياق ذلك، ازدحم المسافرون بمحطة حافلات الشركة في مدينة الخارجة، حيث طالب المتجمهرون بإرجاع تذاكرهم بعد أن اضطروا لإلغاء رحلاتهم.

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على العديد من المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات المقبلة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تمتد حتي الوجة البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.​​​​

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