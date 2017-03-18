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إيقاف الدراسة بمدارس أسوان غدًا الأحد

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مصراوي Masrawy

إيقاف الدراسة بمدارس أسوان غدًا الأحد (1)إيقاف الدراسة بمدارس أسوان غدًا الأحد (1)

إيقاف الدراسة بمدارس أسوان غدًا الأحدإيقاف الدراسة بمدارس أسوان غدًا الأحد

إيقاف الدراسة بمدارس أسوان غدًا الأحد (3)إيقاف الدراسة بمدارس أسوان غدًا الأحد (3)

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، إيقاف الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية ودور الحضانة داخل نطاق المحافظة، وذلك تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وكانت محافظة أسوان أعلنت فى وقت سابق اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المديريات والمصالح والمستشفيات لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، كما أعلنت مديرية أمن أسوان إيقاف الملاحة في نهر النيل وبحيرة ناصر، وإغلاق الطرق الصحراوية ومن بينها طريق (أسوان - أبو سمبل).

وشهدت أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وعدم استقرار في حالة الجو، وتغيره إلى اللون الأصفر، مع هبوب رياح محملة بالرمال على العديد من المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات المقبلة، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، تمتد حتي الوجة البحري والقاهرة وبعض مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

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