جنوب سيناء - أحمد السيد:

أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري في محافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، تزامنًا مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وأوضح يوسف، في تصريحات صحفية، أن قرار الإغلاق جاء بعد أو وصلت شدة الرياح إلى 22 عقدة غربية جنوبية، وارتفعت الأمواج إلى ما بين 2-3 أمتار، ما أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، واضطراب حالة البحر.

وشمل القرار الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة وكل الأنشطة البحرية.​