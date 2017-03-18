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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري

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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري

مصراوي Masrawy

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري

جنوب سيناء - أحمد السيد:

أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، ملاك يوسف، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري في محافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، تزامنًا مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وأوضح يوسف، في تصريحات صحفية، أن قرار الإغلاق جاء بعد أو وصلت شدة الرياح إلى 22 عقدة غربية جنوبية، وارتفعت الأمواج إلى ما بين 2-3 أمتار، ما أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، واضطراب حالة البحر.

وشمل القرار الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة وكل الأنشطة البحرية.​

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