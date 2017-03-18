قوة محرك تعادل 4 سيارات «فورد».. «جاكوار» تكشف عن «I-PACE»

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كشفت شركة "جاكوار" عن مفهوم السيارة الكهربائية الأولى من نوعها "I-PACE"، وذلك في قلب العاصمة البريطانية لندن.

وفيما يلي سنعرض المواصفات التقنية لسيارة I-PACE ، وذلك حسبما أوردها موقع الديلي ميل البريطاني.

تأتي السيارة باثنين من المحركات الكهربائية، واحدة تعلق على كل المحور الأمامي والخلفي ومعًا تقدمان قوة إجمالية قدرها 400 حصان، أي ما يعادل أربعة سيارات فورد فيستا.

تتسارع السيارة من صفر إلى 60 ميل لكل ساعة في 4 ثوان فقط وتصل سرعتها القصوى إلى 200 ميل في الساعة وتبلغ شحنتها الكاملة في ساعتين.

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وتعتبر السيارة صديقة للبيئة حيث أنها تعتمد على محرك كهربائي وهو ما يعطيها صفر من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.