حزب المحافظين يشارك في مؤتمر تنمية وتطوير النشاط العقاري

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شارك بعض من قيادات حزب المحافظين، اليوم السبت، فى مؤتمر تنمية وتطوير النشاط العقارى والتنمية العمرانية، والتى تعد أحد الدعائم الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية فى مصرنا الحبيبة، إيمانا بفكرة البناء المثمر، والتى تؤسس مصر الحديثة، انطلاقا من سياسة الحزب الداعمة لتطوير الاقتصاد المصرى لزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية السمتدامة "مصر 2030".

وشارك فى المؤتمر عمرو الشريف عضو الهيئة العليا وأمين العضوية بحزب المحافظين، والمهندس أحمد الشافعى أمين البحيرة ونقيب المهندسين بالبحيرة، وحاتم عمران أمين تنظيم البحيرة، والدكتور منال شحاته رئيس لجنة الصحة بالحزب، والدكتور كريم رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة الشباب.

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وخلص المؤتمر إلى تنظيم أحد المؤتمرات تحت اسم "معايير وضوابط الجودة للنشاط العقارى والتنمية العمرانية" وذلك لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

