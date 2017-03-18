تجديد حبس مديرة «مشروعك» بأسوان لاتهامها بتقاضي رشوة

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قررت النيابة العامة بأسوان، اليوم السبت، تجديد حبس مديرة مكتب مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقاضي رشوة.

كان ضباط الرقابة الإدارية بأسوان، تمكنوا من ضبط المتهمة، عقب حصولها على مبلغ مالي على سبيل الرشوة من مواطن نظير إنهاء أوراق حصوله على قرض لتنفيذ مشروعه.

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ترجع وقائع القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدراية بأسوان، تفيد بتلقي "ص. أ"، مدير مشروعك بالوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، رشاوى نظير تقديمها خدمات للمواطنين والشباب المتقدمين للحصول على قروض من البنوك، وحصلت مبالغ مالية من المتقدمين بدون إيصالات مقابل إنهاء أوراقهم، كما أنها أنهت خلال فترة عملها بمدينة أسوان قروض للمواطنين بما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه.

ونجح ضباط الرقابة الإدارية في تسجيل واقعة ضبط المتهمة بالصوت والصورة لتقاضيها رشوة من مواطن أثناء إنهاء خدمات خاصة له.