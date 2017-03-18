علاء عابد: لماذا يقف المجتمع الدولي صامتا أمام بلطجة إسرائيل؟

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن ريما خلف، المديرة التنفيذية لمنظمة إسكوا التابعة للأمم المتحدة، أكدت أمام العالم رفضها لسحب التقرير الذى يدين سلطات الاحتلال الصهيونى بتقديم استقالتها من منصبها بعد أن تأكدت أن إسرائيل تُمارس سياسات الفصل والتمييز العنصرى ضد الشعب الفلسطينى.

وقدم عابد الشكر والتقدير لخلف على موقفها الشجاع والمشرف وإصرارها على تقديم استقالتها من منصبها بعد تعرضها لضغوط لسحب تقرير يتهم إسرائيل بالتمييز العنصرى.

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وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن استقالة المديرة التنفيذية لمنظمة إسكوا التابعة للأمم المتحدة، أكدت على مجموعة مهمة من الرسائل العاجلة للعالم كله بجميع منظماته الدولية والإقليمية فى مقدمتها أن قيادات العالم ورؤساء منظماته عليهم أن يعوا جيدا أنهم من خلال صمتهم المستمر تجاه أعمال البلطجة والإجرام التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل هو الذى أدى إلى استمرار إسرائيل فى مخالفة جميع القرارات الشرعية والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية، كما أن استقالة ريما تعتبر بمثابة صفعة قوية على وجه سلطات الاحتلال الصهيونى وهى رد قاس على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطينى.

وطالب عابد من المجتمع الدولى أن يأخذ الدرس والعبرة من هذه السيدة العظيمة والقوية، مؤكدا أن ريما كانت واضحة وصريحة للغاية عندما أكدت للرأى العام العالمى أن إسرائيل التى يشجعها المجتمع الدولى تقوم بانتهاكات متواصلة ضد الشعب الفلسطينى لدرجة أنها نجحت فى تفتيت الشعب الفلسطينى سياسيا واجتماعيا لإضعاف قدرة الفلسطينيين على المقاومة، متسائلا ماذا يريد المجتمع الدولى بجميع منظماته بعد هذا الموقف ولماذا يقف صامتا ضد جميع سياسات البلطجة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى من عمليات قتل وإبادة واعتقال عشوائى للفلسطينيين من الرجال والنساء وحتى الأطفال والمرضى.