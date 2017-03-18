الأرصاد: غدا تحسن تدريجي في الطقس.. وعلى أهالي أسيوط توخي الحذر

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا سيكون مستقرا، موضحا أن العاصفة الرملية التي شهدتها البلاد اليوم قادمة من شبة الجزيرة العربية وجنوب أوروبا، وتسببت في حالة عدم استقرار للأحوال الجوية.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" "كان يفضل أن يلتزم الجميع البيوت اليوم خاصة من يعاني من أمراض الحساسية والعيون والأطفال"، مؤكدا أن جميع المصابين خرجوا من المستشفى بسلامة.

وناشد عبد العال أهالي أسيوط بتوخي الحذر حتى الساعات الآخيرة من مساء اليوم، وعلى السائقين القيادة بهدوء، مؤكدا أن الطقس غدا سيكون جيد ولا يحتاج لإجازات.