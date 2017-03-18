أخبار عاجلة

الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأرصاد: غدا تحسن تدريجي في الطقس.. وعلى أهالي أسيوط توخي الحذر

Google+ Print
الأرصاد: غدا تحسن تدريجي في الطقس.. وعلى أهالي أسيوط توخي الحذر الأرصاد: غدا تحسن تدريجي في الطقس.. وعلى أهالي أسيوط توخي الحذر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا سيكون مستقرا، موضحا أن العاصفة الرملية التي شهدتها البلاد اليوم قادمة من شبة الجزيرة العربية وجنوب أوروبا، وتسببت في حالة عدم استقرار للأحوال الجوية.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" "كان يفضل أن يلتزم الجميع البيوت اليوم خاصة من يعاني من أمراض الحساسية والعيون والأطفال"، مؤكدا أن جميع المصابين خرجوا من المستشفى بسلامة.

وناشد عبد العال أهالي أسيوط بتوخي الحذر حتى الساعات الآخيرة من مساء اليوم، وعلى السائقين القيادة بهدوء، مؤكدا أن الطقس غدا سيكون جيد ولا يحتاج لإجازات.

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات