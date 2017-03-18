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فيديو| «المحامين»: «هناك ثورة داخل النقابة والإضراب رسالة»

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فيديو| «المحامين»: «هناك ثورة داخل النقابة والإضراب رسالة» فيديو| «المحامين»: «هناك ثورة داخل النقابة والإضراب رسالة»

التحرير

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قال مجدي السخي، وكيل نقابة المحامين، إن هناك ثورة داخل نقابة المحامين والإضراب دليل على ذلك، مؤكدا أن الإضراب رسالة من المحامين بالألم والحسرة لما حدث لزملائهم.

وأضاف السخي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة "نحترم أحكام القضاء ولكن لن نسلم بها، وسيتم الاستئناف والنقد عليها بخطوات قانونية".

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وتابع "نريد أن نطفئ النار داخل المحامين على مستوى الجمهورية بسبب غضبهم على الحكم الصادر ضد زملائهم بالمنيا، فحقنا أن نشعر بالأذى مما يحدث لنا"، موضحا أن المحامين لم يعطلوا مرفق أو يضروا بالمجتمع ويسعون منذ عام 2014 لغلق ملف الزملاء المحكوم عليهم بتهمة إهانة القضاء.

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التحرير

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