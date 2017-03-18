العاصفة الترابية توقف الدراسة في 8 محافظات

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قررت 8 محافظات، وقف الدراسة بجميع مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية، غدًا الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، إيقاف الدراسة، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب أنحاء البلاد.

وأشار محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي، إلى رفع درجة الإستعداد بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرفة إدارة الكوارث والأزمات، لمتابعة حالة الطقس وتداعياته بشكل مستمر.

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فيما أعلن محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إيقاف الدراسة غدًا، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية الواقعة في نطاق المحافظة، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وقرر محافظ الأقصر محمد بدر وقف الدراسة بمدارس الأقصر غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية، ورفع حالة الطوارئ بين مختلف أجهزة المحافظة بسبب التقلبات الجوية.

وفي محافظ أسيوط، أصدر المحافظ المهندس ياسر الدسوقي قرارًا بتعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية للطلاب على مستوى المحافظة بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة اليوم.