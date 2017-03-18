أخبار عاجلة

الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم -
عاجل| مصادر: الجامعات تمنح الطلاب إجازة 3 أيام (السبت والأحد والاثنين) القادمين.. لهذا السبب -
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح -
25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير -
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية» -
السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات -
التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل -
بينهم مسلمون.. مندوبا البابا يزوران مصابي «تفجير المرقسية» -
شاهد.. دخلة رائعة لجمهور بوروسيا دورتموند قبل مواجهة موناكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

العاصفة الترابية توقف الدراسة في 8 محافظات

Google+ Print
العاصفة الترابية توقف الدراسة في 8 محافظات العاصفة الترابية توقف الدراسة في 8 محافظات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قررت 8 محافظات، وقف الدراسة بجميع مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية، غدًا الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، إيقاف الدراسة، بسبب العاصفة الترابية التي تضرب أنحاء البلاد.

وأشار محافظ المنيا، اللواء عصام البديوي، إلى رفع درجة الإستعداد بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرفة إدارة الكوارث والأزمات، لمتابعة حالة الطقس وتداعياته بشكل مستمر.

شاهد أيضا

فيما أعلن محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إيقاف الدراسة غدًا، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية الواقعة في نطاق المحافظة، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وقرر محافظ الأقصر محمد بدر وقف الدراسة بمدارس الأقصر غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية، ورفع حالة الطوارئ بين مختلف أجهزة المحافظة بسبب التقلبات الجوية.

وفي محافظ أسيوط، أصدر المحافظ المهندس ياسر الدسوقي قرارًا بتعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية للطلاب على مستوى المحافظة بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

جداول امتحانات جميع المراحل التعليمية في مطروح

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

25 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية بأبو كبير

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات

السجيني: توافقنا مع وزير التنمية المحلية لعدم تزكية النواب قيادات الوحدات