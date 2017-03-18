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فيديو| علي جمعة: «مينفعش الراجل يرد على مراته لو اتهورت وضربته»

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فيديو| علي جمعة: «مينفعش الراجل يرد على مراته لو اتهورت وضربته» فيديو| علي جمعة: «مينفعش الراجل يرد على مراته لو اتهورت وضربته»

التحرير

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قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن المرأة مثل الطفل، ولا يجوز للزوج ضربها حتى لو قامت هي بذلك، "المرأة لو اتهورت وضربت الراجل بالكف مينفعش يضربها لكونها مثل الطفل".

وأضاف جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة cbc "الرسول عليه السلام أوصى بالنساء، وقال النساء شقائق الرجال"، موضحا أن السيدة صفية عليها السلام كانت تريد ركوب الدابة فوضع لها النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ليمكنها من صعود عليها.

وتابع "الأسرة الناجحة يجب أن تقوم على الحب ولا تكذب أمام الطفل حتى ينشأ على السلوك القويم ويخرج إنسانًا صالحًا يخاف الله ويصون من حوله".

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