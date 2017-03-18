فيديو| محامي بكفر الشيخ: سامح عاشور متقاعس وسلبي

التحرير

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كتب:- عمرو الشامي

نظمت نقابة المحامين الفرعية بكفرالشيخ، اليوم السبت، إضرابًا عامًا أمام مجمع المحاكم بمدينة كفر الشيخ، احتجاجًا على صدور حكم بحبس 8 محامين من المنيا 5 سنوات، بتهمة إهانة القضاء وتعطيل مرفق العدالة، وتسبب ذلك الإضراب في تعطيل كافة القضايا التي تنظر في دوائر الجنايات على مستوى المحافظة.

قال عبد الله قنيبر، محامي جنايات بكفر الشيخ ومشارك في الإضراب، إن معايير العدالة في مصر غائبة تمامًا، مستنكرًا الحكم الخاص بسجن محاميّ المنيا.

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واتهم قنبير، في تصريح لـ"التحرير"، سامح عاشور، نقيب المحامين، بالتقاعس واصفًا إياه بـ"السلبي"، مطالبًا النائب العام بالطعن على الحكم بوقفه.

كان عاشور، دعا لعقد اجتماع طارئ شارك فيه أعضاء من النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وصدر قرار الإضراب، مع إحالة أي عضو يخالف هذا القرار لمجلس التأديب، فيما تستمر النقابة في عقد اجتماعات دائمة ليوم 25 مارس المقبل.