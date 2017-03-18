نقيب محامي دمياط: الإضراب نجح بنسبة 100%

التحرير

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كتبت:- سميرة حسن

قال ياسر أبو هندية، نقيب المحامين بمحافظة دمياط، لـ"التحرير" إن إضراب المحامين بمحكمة الجنايات، اليوم السبت، نجح بنسبة 100%، وذلك تنفيذًا لتعليمات الجمعية العمومية، التي عقدت بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين.

وذكر ناصر العمري، أمين عام مجلس نقابة محامين: "إضراب اليوم خطوة أولى وبداية، وتركنا مساحة كي تراجع كل جهة موقفها من نقابة المحامين".

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أضاف العمري، لـ"التحرير": "نقابة المحامين حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتلك الخطوة بداية لفعاليات أخرى في إطار القانون"، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع يوم 25 مارس في النقابة العامة.

كان محامو مصر أعلنوا الدخول في إضراب اليوم بكافة محاكم الجنايات على مستوى محافظات الجمهورية، تضامنًا مع زملائهم الصادر بشأنهم حكم بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء حيث تم ترحيل 8 محامين لسجن شديد الحراسة.