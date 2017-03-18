حي ثان الزقازيق يعوم على الصرف الصحي: المسئولون يتجاهلوننا

ارسال بياناتك
كتب:- أحمد يوسف
حالة من الاستياء والغضب تسيطر على أهالي حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب طفح مياه الصرف الصحي، لأيام دون تدخل من الأجهزة التنفيذية.
ويبعد طفح مياه الصرف بحوالي عن مبنى ديوان عام حي ثان الزقازيق.
يقول محمد علاء، سائق: "هذه المشكلة تتكرر دائمًا وأرسلنا شكاوى لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بضرورة حل المشكلة، إلا أن المسئولين لم يستمعوا لنا".
وأضاف أحد الأهالي: "سيارة شفط المياه متواجدة دائمًا لكنها لا تعمل"، موضحًا: "الأجهزة التنفيذية تتعمد تجاهلنا تجاهل أبسط حقوقنا".
وذكرت مروة إبراهيم، معلمة: "المياه المتراكمة تعرضنا وأطفالنا الصغار للإصابة بالأمراض المستوطنة التي قد تعرض حياتنا للخطر".
وناشد أهالي حي ثان الزقازيق، اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بسرعة التدخل لحل المشكلة، مؤكدين أن حق كفله لهم الدستور والقانون.