حي ثان الزقازيق يعوم على الصرف الصحي: المسئولون يتجاهلوننا

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كتب:- أحمد يوسف

حالة من الاستياء والغضب تسيطر على أهالي حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب ‏طفح مياه الصرف الصحي، لأيام دون تدخل من الأجهزة التنفيذية.

ويبعد طفح مياه الصرف بحوالي عن مبنى ديوان عام حي ثان ‏الزقازيق.

يقول محمد علاء، سائق: "هذه المشكلة تتكرر دائمًا وأرسلنا شكاوى لرئاسة مركز ‏ومدينة الزقازيق، بضرورة حل المشكلة، إلا أن المسئولين لم يستمعوا لنا".‏

وأضاف أحد الأهالي: "سيارة شفط المياه متواجدة دائمًا لكنها لا تعمل"، موضحًا: "الأجهزة ‏التنفيذية تتعمد تجاهلنا تجاهل أبسط حقوقنا".

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وذكرت مروة إبراهيم، معلمة: "المياه المتراكمة تعرضنا وأطفالنا الصغار للإصابة بالأمراض ‏المستوطنة التي قد تعرض حياتنا للخطر".‏

وناشد أهالي حي ثان الزقازيق، اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ونبيل فاروق، ‏رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بسرعة التدخل لحل المشكلة، مؤكدين أن حق كفله لهم الدستور والقانون.‏