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بالصور - احذر هذا الثقب في ماكينة الصراف الآلي

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بالصور - احذر هذا الثقب في ماكينة الصراف الآلي بالصور - احذر هذا الثقب في ماكينة الصراف الآلي

عندما نتوجه إلى أي ماكينة صرف آلي "ATM" فإن تركيزنا يكون منصباً فقط على الشاشة التي أمامنا، إلا أن خطراً قد يكون محيط بنا قادم من "ثقب" متناهي الصغر!

هذا الثقب أحدث حيل المجرمين للسرقة، حيث اكتشفت شرطة لندن كاميرات خفية صغيرة للغاية مخبأة بشكل جيد في أجهزة الصراف الآلي، تقوم بتسجيل الأرقام السرية لبطاقات الزبائن.
 
وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية ، فإن السلطات الأمنية في لندن عثرت على ثقوب متناهية الصغر في العديد من أجهزة الصراف الآلي بالمدينة، مضيفة أن أول كاميرا خفية جرى اكتشافها كانت بالقرب من كنيسة سانت بول في 18 فبراير الماضي.
وتجري الشرطة، حاليا، تحقيقا في الأمر لمعرفة من أحدث تلك الثقوب ومن ثبت الكاميرات الخفية، فيما لم يتم اعتقال أي شخص إلى حدود الساعة.
 
وقال بيسي مات كلارك من شرطة لندن "نود أن نطمئن الناس بأن أغلب أجهزة الصراف الآلي في لندن آمنة، بيد أن مجرمين عبثوا ببعضها".
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المصدر : مصراوى

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