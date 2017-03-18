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دبي تبدأ تشغيل أول ''إشارة مرور ذكية''.. هكذا تعمل (فيديو)

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دبي تبدأ تشغيل أول ''إشارة مرور ذكية''.. هكذا تعمل (فيديو) دبي تبدأ تشغيل أول ''إشارة مرور ذكية''.. هكذا تعمل (فيديو)

نشرت الهيئة العامة للطرق والمواصلات بـ"دبي" الإماراتية، مقطع لأول إشارة مرور ذكية، والتي تسمح لمرور أكبر عدد من المشاة بشكل آمن ودون أدنى مخاطر.
 
وأشارت هيئة الطرق عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن شارع السعادة في دبي هو أول شارع ستعمل به هذه التقنية الحديثة.
 
وتعتمد هذه الإشارة المرورية في عملها على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث يتم ربطها بمجسات وكاميرات فيديو لرصد حركة المشاة، ومن خلال تحليل المعلومات وكثافة المارة يتم فتح أو إغلاق الطريق.
المصدر : مصراوى

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