إليك أفضل الوصفات الطبيعية لتعطير الجسم

شيماء مصطفى

عند الحديث عن العناية بجمال البشرة والجسم لا يمكننا إلا الرجوع إلى الطبيعة الأم التي تعتبر منجما مذهلا من المكونات الرائعة التي تعطينا النتيجة المطلوبة بشكل آمن وفعال. سنقدم لك في هذا المقال بعض الطرق التي تمكنك من الحصول على جسم معطر بأبسط التكاليف.

حمام إكليل الجبل : أضيفي كوبين من أكليل الجبل الجاف (حصاالبان) إلى نصف لتر من الماء المغلي، قومي بتصفيته وأضيفيه إلى مياه الاستحمام وستذهلك النتيجة. كرري هذه الوصفة مرات عديدة وستتخلصين من أي رائحة مزعجة خاصة رائحة العرق.

: أضيفي كوبين من أكليل الجبل الجاف (حصاالبان) إلى نصف لتر من الماء المغلي، قومي بتصفيته وأضيفيه إلى مياه الاستحمام وستذهلك النتيجة. كرري هذه الوصفة مرات عديدة وستتخلصين من أي رائحة مزعجة خاصة رائحة العرق. حمام الأكياس المعطرة : يمكنك الحصول على بشرة عطرة من خلال استخدام أكياس الأعشاب المعطرة بدل منقوع الأعشاب. لتحضير كيس الأعشاب، قومي بصنع كيس من قطعة قماش نظيفة أو شاش وضعي فيها الأعشاب العطرية حسب رغبتك ثم قومي بربطها بواسطة شريط وضعيها في المغطس عند الاستحمام ودلكي بها جسمك.

: يمكنك الحصول على بشرة عطرة من خلال استخدام أكياس الأعشاب المعطرة بدل منقوع الأعشاب. لتحضير كيس الأعشاب، قومي بصنع كيس من قطعة قماش نظيفة أو شاش وضعي فيها الأعشاب العطرية حسب رغبتك ثم قومي بربطها بواسطة شريط وضعيها في المغطس عند الاستحمام ودلكي بها جسمك. حمام الورد: قومي بغلي 200جرام من بتلات الورد في لتر من الماء ثم قومي بغليه لمدة 10 دقائق. أضيفي الماء بعد ذلك إلى مياه الاستحمام.

لتطهير البشرة وإكسابها النعومة، قومي بغلي 3 قبضات من أوراق الريحان أو الحنبلاس في 2 لتر من الماء لمدة 15 دقيقة. صفي المزيج ثم أضيفيه إلى مياه الاستحمام وستعجبك النتيجة.



المصدر : مجلة رجيم

شبكةعيونالإخبارية

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