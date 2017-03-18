شيماء مصطفى

اقوى ساد للشهية مجرب و فعال حصريا على مركز رجيم للتخسيس المجاني بمجلة رجيم الاولى عربيا في ميدان الرشاقة و التخسيس بطرق صحية .

اقوى ساد للشهية مجرب و فعال

المكونات

علبة زبادي طبيعي

ملعقة صغيرة بذر الكتان مطحونة

ملعقة شوفان مطحون

التحضير

نمزج الكل بملعقة و يؤكل قبل فطور الصباح بنصف ساعة.

فوائد بذر الكتان للتخسيس

بذور الكتان غنية بالألياف لذلك فهي تٌعد من المصادر المهمة في حميتنا الغذائية، كون الألياف قليلة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن.

ولفوائدها في التخسيس تم إدراجها ضمن أعشاب التخسيس. حيث تعمل بذور الكتان على الشعور بامتلاء المعدة والشبع وسد الشهية لأنّها تحتوي على مادّة صمغية تظهر عند نقعها في الماء ، بالتالي عند تناولها تقل كمّية الطعام الذي يتناولهُ الشخص في اليوم، ولأنّها تعطي الشعور بالشبع فيُفضّل تناولها مطحونة و قبل وجبة الطعام بنصف ساعة. وتسبب بذور الكتّان الإسهال، فتعمل على التخلّص من الإمساك وأوجاعه، فيشعر الشخص براحة يومية عند تناوله لحبوب الكتّان، بالإضافة لإبقائها القولون والأمعاء نظيفة، ولأنها تستخدم مطحونة فيمكن اضافتها إلى الخبز والأرز والحبوب، وكَبُهارات للطعام.

فوائد الزبادي الطبيعي للتنحيف

اخيرا اكتشف العلماء فائدة جديدة من فوائد الزبادي و هي التخلص من الدهون التي تتراكم فى منطقة الخصر.فقد اثبتت الأبحاث ان الزبادي الخالي من الدسم يساعد على حرق الدهون التي تتركز فى منطقة الوسط و الخصر و المعروفة باسم الكرش و التي يعانى منها حوالى نصف سكان العالم العربي .

حيث صرح الباحثين انه فى حالة تناول الزبادي كعنصر اساسي يدخل فى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يؤدى الى فقد ما يوازى 80% من منطقة الخصر و الكرش وايضا على فقدان ما يوازى 22% من الوزن العام. كما اكدت الدراسة ان الزبادي يساعد الجسم فى حرق الدهون الضارة مع الاحتفاظ بالعضلات.

فوائد الشوفان للتخسيس

إنّ احتواء الشوفان على كمية جيدة من الألياف فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة له دون زيادة محتملة في الوزن لعدم احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية كذلك فإنه يعطي الإنسان شعوراً بالشبع مما يقلل من شهيته للأطعمة الدسمة والحلويات التي تزيد من الوزن بشكل كبير، كما أنّ الشوفان يزيد في عمليات التمثيل الغذائي ويساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية في الجسم ممّا يؤدّي إلى خسارة ملحوظة في الوزن وخاصة في منطقة البطن.

المصدر : مجلة رجيم

شبكةعيونالإخبارية

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