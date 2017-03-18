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جربي وصفات النعناع للتخلص من الوزن الزائد

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جربي وصفات النعناع للتخلص من الوزن الزائد جربي وصفات النعناع للتخلص من الوزن الزائد

تميل صاحبات الوزن الزائد إلى استعمال بعض المنتجات الخاصة بالتخسيس مثل الكريمات أو الحبوب الخاصة بفقدان الوزن، لكن لا تكون النتيجة دائما كما هو متوقع. سنقدم لك في هذا المقال وصفة طبيعية تمنحك نتائج رائعة بالاعتماد على النعناع.

وصفات النعناع للتخسيس

  • وصفة النعناع والخيار: اخلطي في محضرة الطعام عصير ليمونة واحدة مع نصف كوب من الماء، حبة خيار و6 أوراق نعناع أخضر.
  • شاي النعناع والليمون: قومي بغلي إبريق من الماء على النار ثم أضيفي إليه حفنة من النعناع اليابس وملعقة من عصير الليمون. اشربي كوب من المزيج قبل الأكل في الصباح وقبل النوم في المساء لتتمكني من حرق المتراكمة.
  • النعناع والشاي الأخضر: قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر دون إضافة السكر، أضيفي عند غليانه 10 أوراق من النعناع، ملعقة من الزنجبيل المبشور وملعقة من قشور الرمان المجففة.

دعي المزيج على النار لمدة 10 دقائق ثم صفيه واشربي منه بعد كل وجبة.

المصدر : مجلة

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