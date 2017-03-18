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6 نصائح لمرضى «الجيوب الأنفية» أثناء العواصف الجوية

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6 نصائح لمرضى «الجيوب الأنفية» أثناء العواصف الجوية 6 نصائح لمرضى «الجيوب الأنفية» أثناء العواصف الجوية

تشهد خلال هذه الأيام طقسا سيئا مليئا بالأتربة بسبب العواصف الجوية مما يؤثر بالسلب على مرضى حساسية الأنف أو ما يعرف بـ"الجيوب الأنفية"، حيث تتسبب الأتربة في زيادة أعراض الجيوب الأنفية مما يؤثر على صاحبها بشكل سلبي.

ويقدم الدكتور رءوف عبد السيد، استشاري أمراض الحساسية، 6 نصائح تساعد مرضى الجيوب الأنفية في التغلب على الأعراض المزعجة في أيام العواصف والأتربة، منها:

1- تجنب الخروج من المنزل في أيام العواصف والأتربة.
2- الحرص على غلق شبابيك المنزل في هذا اليوم.
3- استنشاق بخار الماء 3 مرات في اليوم لترطيب الأنف.
4- استخدام محلول الملح لتقطير الأنف.
5- الالتزام بتناول الدواء اللازمة حسب استشارة الطبيب مما يخفف من حدوث الأعراض.
6- في حالة الخروج للضرورة يفضل ارتداء كمامة لتقليل كمية الأتربة التي تستنشقها الأنف.

المصدر : فيتو

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